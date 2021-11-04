Нова вакцина проти COVID-19 та збільшення російських військ на кордоні з Україною — головні новини за ніч

Нова вакцина від COVID-19 захищає на 78%, а РФ взимку підтягне війська до українських кордонів/Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Ні й ніколи!" – президент Грузії відмовила Саакашвілі у помилуванні
Голові Виконавчого комітету реформ при президенті України, третьому президенту Грузії (2004-2013 роки) Міхеїлу Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років і був заарештований, не варто сподіватися на президентське помилування. Про це заявила нинішній президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
Захистить на 78%. Що ще відомо про схвалену ВООЗ нову вакцину від COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це вже восьмий препарат, схвалений для вакцинації від COVID-19.
Зимова війна? Озвучено дату, коли РФ підтягне до українського кордону максимум військових сил
Збільшення російських військ на кордоні з Україною очікується на грудень-січень. Такі дані зібрала українська розвідка. Навколо українського кордону та території тимчасово окупованого Криму постійно дислокується близько 90 тисяч російських військових.
Івано-Франківська область посилює карантин. Як тепер потрапити на курорт
Регіональна комісія ТЕБ та НС посилює карантинні обмеження в Івано-Франківську. На курорти пускатимуть лише COVID-безпечних відпочивальників.