Нова хвиля та розширення "помаранчевої зони": яка ситуація з COVID-19 в Україні

За добу в Україні зафіксували понад 10 тис. нових COVID-хворих / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні збільшилася кількість "помаранчевих зон" адаптивного карантину. Крім цього, у Національній академії наук України заявили про нову хвилю коронавірусу.
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Статистика COVID-19
За 12 січня в Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло 590 дітей та 255 медиків.
За минулу добу госпіталізували 1676 людей. Зафіксували також 191 летальний випадок. За добу одужало 7202 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 727 034 особи;
- одужало – 3 537 826 осіб;
- летальних випадків – 97 928;
Всього провели 17 071 469 ПЛР-тестувань.
Вакцинація населення
За останню добу проти коронавірусу вакциновано 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей.
Всього провели 29 125 670 щеплень.
Карантинні зони
В Україні вже три області знаходяться у "помаранчевій зоні".
Зокрема, на Прикарпатті перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. В Сумській цей самий показник перевищено уже кілька днів поспіль. А от в Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій не в межах норми щонайменше три дні.
"Помаранчеві":
- Сумська,
- Івано-Франківська,
- Херсонська області.
"Жовті":
- м. Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
Нова хвиля коронавірусу
В Україні починається нова хвиля коронавірусу. За даними Національної академії наук, після новорічних свят кількість позитивних тестів зросла майже на 40%. Порівняння проводили з останніми днями грудня.
Водночас зросла і кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових захворювань в Україні становить до 4540 на день, середня кількість летальних випадків – 158 на день в середньому за останній тиждень.
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