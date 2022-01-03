Нова хвиля "Омікрону" та бустерна доза для всіх: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні може бути нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за минулу добу зафіксували понад 1 тисячу хворих на коронавірус. До того ж вже цієї зими очікується нова хвиля COVID-19.
Докладніше про ситуацію з коронавірусом у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу 2 січня в Україні зафіксовано 1804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 97, а медпрацівників – 24.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1168 осіб;
- летальних наслідків – 114;
- одужало – 2537 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 676 342 особи;
- одужало – 3479725 осіб;
- летальних наслідків – 96 301.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.
Коли Україну може накрити хвиля "Омікрону"?
В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За словами Кузіна, у ситуації з COVID-19 Україна йде з невеликим запізненням щодо ЄС.
"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми спостерігатимемо підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон", – сказав санлікар.
Також зазначається, що станом на 30 грудня в Україні було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта – з контактами з інфікованою особою.
Як влада готується до нової хвилі
З 3 грудня Україна обмежила перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон".
"Переважно йдеться про африканські країни. По-друге, в нас продовжують діяти норми, які стосуються обов'язкового тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів", – сказав Кузін.
Масові заходи
Він додав, що є певні ризиковані точки, як публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях.
"Тому з боку МОЗ ми повністю оновили вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів", – сказав Кузін.
Інспекційні перевірки
Перед Новим роком було запущено додаткові раунди інспекційних перевірок.
"І за тими звітами, які ми бачили від МВС та Держпродспоживслужби, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час. Зараз у жодній області України немає такої ситуації, щоб був відкритий або прихований епідемічний процес", – сказав санлікар.
Кузін сказав, що навіть на тлі "червоного" рівня епідемічної небезпеки на рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади.
"Омікрон" в Україні. Які COVID-вакцини довше захищають від штаму
В Україні вже виявили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії.
Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.
Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.
Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.
Що відбувається з імунітетом після "Омікрону"
В Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я у ПАР провели дослідження, щоб дізнатися, як працює імунітет після "Омікрону". Для його проведення взяли 33 вакцинованих та невакцинованих людей, інфікованих штамом "Омікрон".
Зараження "Омікроном" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижча.
Дослідження показало, що у людей, заражених штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму "Дельта".
Бустерна доза може стати доступною для всіх бажаючих
В Україні розглянуть питання введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу для усіх охочих. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За словами санлікаря, вже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності.
"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке проводитиметься 5 січня, де розглядатиметься питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", – заявив Кузін.
Кузін додав, що отримання бустерної дози щеплення приводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів.
"Зараз вона (бустерна доза. – Ред.) рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення", – сказав Кузін.