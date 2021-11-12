Нова резонансна ДТП у Харкові: чи правда за кермом був син чиновника і що про нього відомо (фото)

У Харкові автомобіль сина чиновника збив підлітків на перехідному переході / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 11 листопада, автомобіль Toyota Land Cruiser скоїв наїзд на двох 13-річних підлітків в Харкові. Незабаром стало відомо, що автомобілем може їздити син високопоставленого місцевого чиновника.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що відомо про цього чиновника та його сина.

Реклама

Хто власник автомобіля

За інформацією харківського сайту Newsroom, автомобіль Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у центрі Харкова, має стосунок до голови Харківської районної адміністрації Юрія Раїни.

Юрій Раїна. Фото: Харківська районна державна адміністрація

Реклама

Позашляховик числиться за підприємством "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина чиновника – Ольга Раїна. Фірма розташована у селі Колонтаїв Краснокутського району, який раніше очолював Юрій Раїна.

Директор агрофірми Михайло Сливка під час спілкування з кореспондентом Newsroom підтвердив, що за підприємством значиться автомобіль Toyota Land Cruiser, проте колір і номер чоловік згадати не зміг, вказавши, що "номери та колір змінювалися і зараз ця машина їздить у Харкові".

Сам чиновник будь-який зв'язок заперечує. Одразу після ДТП на проспекті Науки кореспондент Newsroom зв'язався з Юрієм Раїною, який заявив, що "такого автомобіля у нього немає, номер машини йому ні про що не говорить і про ДТП у Харкові – нічого не відомо".

Реклама

Чи міг бути за кермом син голови Харківської РДА

Як повідомили джерела Newsroom, раніше Toyota Land Cruiser пересувався син голови Харківської РДА Іван Раїна.

Але у момент аварії ним нібито керував Дмитро Лисенко 1987 року народження.

У соцмережах є фото, де Іван Раїна стоїть поряд із таким самим автомобілем, як і той, що будував ДТП. Фото: Newsroom.kh

Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю. Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що чоловік, який вчинив ДТП, раніше притягувався до відповідальності за статтею 309 за незаконне виробництво чи зберігання наркотиків, але до суду справа не дійшла. Порушника відправили на складання тесту, щоб перевірити, чи був він у момент ДТП під дією наркотиків.

Раніше ми писали: