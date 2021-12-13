Нові дослідження "Омікрону" та бустерна вакцинація: головне про COVID-ситуацію в Україні

"Омікрон" поширюється світом та може загрожувати Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Попри значне зменшення кількості хворих на коронавірус в Україні, карантин послаблювати поки не збираються. При цьому світом шириться загроза нового штаму "Омікрон".
Новини "Сьогодні" розповідають найважливіше про ситуацію з коронавірусом в Україні.
Статистика в Україні
Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.
Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:
- госпіталізовано – 1456 людей;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 9966 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація
За минулу добу 53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей. При цьому проведено 26 589 094 щеплення.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Помаранчева зона"
- Донецька,
- Закарпатська
- Одеська (області).
"Жовта зона"
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька (області).
Карантин не збираються послаблювати
За словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, це роблять, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу.
Він наголосив, що головне завдання зараз – це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху.
Кузін додав, що Україна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".
Нові дослідження штаму "Омікрон"
Директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські повідомила, що більшість випадків зараження "Омікроном" в її країні виявили у вакцинованих людей.
Симптоми хвороби переважно не були важкими.
"80% відомих випадків інфікування штамом "Омікрон" у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19. Майже в усіх хвороба виявлялася у легкій формі", – повідомила Валенські.
Лише один хворий з 43 лікувався на стаціонарі.
При цьому перші дослідження "Омікрону" показали, що найкраще від нового штаму захищає бустерна вакцинація.
Чи можна зробити бустерну вакцинацію в Україні
За словами лікаря Євгена Комаровського, бустерну дозу оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози
Світова медична спільнота рекомендує для проведення третої дози тільки МНРК-вакцини:
- Pfizer,
- Moderna.
Інше питання, наголошує Євген Комаровський, що ви, якщо прийдете до поліклініки і скажете, що пройшли два курси вакцинації і хочете бустер, швидше за все, поки нічого не отримаєте.
- Тому що, по-перше, має бути офіційне рішення МОЗ. Припустимо, відомство приймає дозвільні документи, чітко пописує, яким препаратом робитиме бустер.
- А по-друге, для багатьох важливо, щоб і третя доза вакцини відображалась у "Дії", тому на відомчому рівні має бути врахований і цей механізм.
МОЗ поки що каже, що розпочнуть бустерну вакцинацію лише за умови, коли будуть вакциновані двома дозами понад 50% населення. Сам лікар категорично не згоден із таким формулюванням.
Раніше ми писали:
- З 9 грудня в Україні розширили перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.
- Будуть викидати? В Україні зіпсувалося 125 тис. доз вакцини AstraZeneca.