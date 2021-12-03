Нові обмеження для невакцинованих: як зміниться карантин в Україні з 6 грудня

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише вакциновані. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину. Зокрема, термін дії "жовтих" сертифікатів про вакцинацію зменшиться із 120 до 30 днів.

У МОЗ нагадали, які саме зміни чекають українців з 6 грудня.

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Нові правила торкнуться, у першу чергу, невакцинованих українців.

"Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ: жовтий COVID-сертифікат чи довідку форми о63-О", – повідомила заступник глави МОЗ Марія Карчевич.

Ця ж норма поширюватиметься і на співробітників громадських закладів. Для обслуговування відвідувачів та клієнтів, працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

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Що змінилося

Раніше заклади мали могли обрати один із варіантів для продовження роботи:

не перевіряти COVID-документи у "жовтій зоні", але при цьому дотримуватись обмежень жовтого рівня;

перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.

З 6 грудня така опціональність не передбачена.

Які документи треба мати відвідувачам

У "жовтій" карантинній зоні для відвідування театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів з собою потрібно мати один з документів:

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сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини;

чинний негативний тест на коронавірус;

сертифікат про одужання.

Нові правила "червоної" зони

Для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епідеміологічної небезпеки підійде лише документ про отримання повного курсу вакцинації, негативний тест або сертифікат про одужання.

Новий термін дії "жовтого" COVID-сертифікату

З понеділка 6 грудня також буде зменшений термін дії жовтих COVID-сертифікатів: зі 120 днів, як це є зараз, до 30 днів. Відповідно деякі сертифікати стануть недійсними.

"Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди отримавши першу дозу, не звернулись вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. Тож, з 6 грудня усі ті громадяни, у яких від дня отримання першої дози вакцини сплине цей термін в 30 днів – використовувати жовтий COVID-сертифікат не зможуть. Він буде невалідним", – пояснила заступниця міністра.

Як уникнути нових обмежень

У МОЗ радять усім, хто отримав першу дозу щеплення більше, ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні. Адже "протерміновані" ковід-сертифікати з понеділка не діятимуть.

"Вихідні – гарний час прийти до пункту вакцинації, щоб захистити власне життя та здоров’я від ризиків коронавірусної хвороби", – зазначила представниця МОЗ.

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