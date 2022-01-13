Нові санкції проти РФ та жорстоке вбивство на Закарпатті — головні новини за ніч

США підготували для РФ нові санкції, а на Закарпатті зниклу жінку знайшли вбитою/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Байдена закінчилося терпіння: Кремлю підготували руйнівні санкції
На фоні відсутності проривів на переговорах НАТО з Росією до Сенату США внесено законопроєкт щодо нових санкцій проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".
Тіло знайшли в мішку: на Закарпатті жорстоко вбили жінку
На Закарпатті наприкінці минулого року зникла жінка. Згодом її знайшли — мертвою в мішку у власному будинку.
Метеорит? У вечірньому небі над Одесою зафіксували унікальне явище
У небі над Одесою побачили незвичайне явище. У мережі стверджують, що йдеться про падіння метеориту. Очевидці поділилися відео, як у небі летить щось схоже на вогняну кулю.
Стало відоме ім'я загиблого воїна, якого російські найманці вбили в Луганській області
11 січня внаслідок обстрілу бойовиків у районі селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області загинув український військовий. Ним виявився старший солдат Віктор Кучеренко.