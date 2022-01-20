Нові терміни сертифікатів та "зростання" помаранчевої зони. Розповідаємо все про COVID-19 в Україні

Уряд Китайської Народної Республіки передасть Україні 200 тис. доз вакцини виробництва Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, як гуманітарну допомогу уряд Китайської Народної Республіки запропонував передати 200 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

У пояснювальній записці зазначається, що для вакцинації до кінця 2022 року 70% дорослого населення України (23,77 млн людей) загальна потреба у вакцині становить 47 283 416 доз.

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В Україну цього тижня доправлять 2 млн швидких тестів на коронавірус і ще 1 млн тестів привезуть наступного тижня. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що тестування людей із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції є безкоштовним.