Нові терміни сертифікатів та "зростання" помаранчевої зони. Розповідаємо все про COVID-19 в Україні

В Україні фіксують нові випадки коронавірусу, людей госпіталізують. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні минулої доби, 19 січня, зафіксували 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також розширилася помаранчева карантинна зона – тепер до неї входять 7 областей.
Детальніше про COVID-ситуацію в Україні – читайте далі у матеріалі "Сегодня".
Статистика коронавірусу
Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 151 людина;
- летальних наслідків – 131;
- одужало – 4 446 осіб.
За весь період пандемії в Україні
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних наслідків – 98 843.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Карантинні зони в Україні
Наразі до помаранчевої зони потрапили такі області:
- Івано-Франківська
- Рівненська
- Сумська
- Чернівецька
- Львівська
- Житомирська
- Тернопільська
Інші регіони знаходяться в жовтій карантинній зоні.
Карантинні зони в Україні станом на 20 січня
В Україні скоротили строк дії COVID-сертифікатів
Кабінет міністрів скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.
"Тепер усі, хто вакцинувався бустером одразу строк дії сертифікату, що генерується в "Дії", буде продовжено на 270 днів, 9 місяців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.
Кабмін підтримав рішення.
Порядок формування та використання СОVID-сертифікатів змінився на підставі бустерної дози.
"Омікрон" виявили ще в одному місті України
На Закарпатті виявили штам "Омікрон". Водночас у регіоні продовжує домінувати штам "Дельта". Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.
"З більш ніж двох десятків спрямованих на дослідження зразків в одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту віpycу SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили в місті Ужгороді", – прокоментував Мирослав Білецький.
За його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".
Китай передасть Україні 200 тис. доз вакцин
Уряд Китайської Народної Республіки передасть Україні 200 тис. доз вакцини виробництва Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.
Як наголошується в пояснювальній записці до документа, як гуманітарну допомогу уряд Китайської Народної Республіки запропонував передати 200 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.
У пояснювальній записці зазначається, що для вакцинації до кінця 2022 року 70% дорослого населення України (23,77 млн людей) загальна потреба у вакцині становить 47 283 416 доз.
Україна отримає три мільйони COVID-тестів: кому їх роздадуть
В Україну цього тижня доправлять 2 млн швидких тестів на коронавірус і ще 1 млн тестів привезуть наступного тижня. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Він зазначив, що тестування людей із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції є безкоштовним.
"Є матеріали для забору та лабораторії, укомплектовані для проведення ПЛР-досліджень, є швидкі тести. Наприкінці минулого року закупівля відбулася на 150 млн грн, зараз у нас постачання цього тижня 2 млн швидких тестів та 1 млн наступного тижня", – сказав міністр охорони здоров'я.
За його словами, сімейним лікарям усіх лікарень будуть роздані тести на коронавірус.
"При появі симптомів звертайтеся до лікаря", – додав Ляшко.
Чи загрожує Україні нова епідемія
В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають новий локдаун вже у лютому. Новини "Сегодня" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.
"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і говорити про нову поки немає підстав", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.
Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.
"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.