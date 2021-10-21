Новий антирекорд. В Україні за добу понад 22 тисячі випадків коронавірусу

Захворюваність коронавірусом у Києві зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.