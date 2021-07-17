Новий глава МВС вирішивтимчасово зникнути з інфополя: в "Слузі народу" назвали причину

Як розповів глава фракції "Слуга народу", Арсен Аваков був проти поділу міністерства

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський має намір тимчасово не виходити в інформаційне поле.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, новий глава МВС хоче спочатку провести аудит відомства.

"Він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з прес-конференцією, де він розповість, чим він буде займатися, коли він бачить втілення будь то програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", – сказав Арахамія.

Він також зазначив, що перед Монастирським однією з головних завдань стоїть поділ Міністерства внутрішніх справ.

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За його словами, Прикордонна служба не буде частиною МВС, проте екс-міністр Арсен Аваков був проти такого поділу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками.

Після звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ Верховна Рада призначила новим главою МВС нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського. Його кандидатуру підтримав 271 парламентарій.