Новий рік за кордоном. Які країни відкриті для українців – список та правила

Деякі європейські країни є відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Через новий штам "Омікрон" країни дедалі частіше змінюють правила в'їзду. На сьогодні українці можуть відвідати багато європейських країн, але водночас необхідно дотримуватися кількох умов.

Докладніше про те, як і куди можуть полетіти українці, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Тільки з вакцинацією від коронавірусу

Іспанія

Німеччина

Латвія

Естонія

Литва

Словаччина

Вакцинація від коронавірусу/тест

Угорщина

Монако

Вакцинація/тест/сертифікат про одужання

Болгарія

Сербія

Хорватія

Боснія і Герцеговина

Молдова

Албанія

Північна Македонія

Туреччина

Словенія

Чорногорія

Люксембург

Андорра

Вакцинація/сертифікат про одужання та тест

Португалія

Австрія

Чехія

Ірландія

Ісландія

Румунія

Вакцинація та тест

Франція

Швеція

Фінляндія

Польща

Бельгія

Вакцинація та додаткові вимоги після прибуття

Норвегія

Вакцинація, тест та додаткові вимоги після прибуття

Швейцарія

Нідерланди

Ліхтенштейн

Українці можуть відвідати багато країн. Фото: ezdili-znaem.com

Тест та додаткові вимоги після прибуття

Кіпр

Велика Британія

Греція

Данія

Вакцинація/тест та додаткові вимоги після прибуття

Грузія

Куди українцям заборонено в'їзд?

Італія

Мальта

Білорусь

Сан-Маріно

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