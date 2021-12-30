Новий рік за кордоном. Які країни відкриті для українців – список та правила

Деякі європейські країни є відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Через новий штам "Омікрон" країни дедалі частіше змінюють правила в'їзду. На сьогодні українці можуть відвідати багато європейських країн, але водночас необхідно дотримуватися кількох умов.
Докладніше про те, як і куди можуть полетіти українці, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Тільки з вакцинацією від коронавірусу
- Іспанія
- Німеччина
- Латвія
- Естонія
- Литва
- Словаччина
Вакцинація від коронавірусу/тест
- Угорщина
- Монако
Вакцинація/тест/сертифікат про одужання
- Болгарія
- Сербія
- Хорватія
- Боснія і Герцеговина
- Молдова
- Албанія
- Північна Македонія
- Туреччина
- Словенія
- Чорногорія
- Люксембург
- Андорра
Вакцинація/сертифікат про одужання та тест
- Португалія
- Австрія
- Чехія
- Ірландія
- Ісландія
- Румунія
Вакцинація та тест
- Франція
- Швеція
- Фінляндія
- Польща
- Бельгія
Вакцинація та додаткові вимоги після прибуття
- Норвегія
Вакцинація, тест та додаткові вимоги після прибуття
- Швейцарія
- Нідерланди
- Ліхтенштейн
Українці можуть відвідати багато країн. Фото: ezdili-znaem.com
Тест та додаткові вимоги після прибуття
- Кіпр
- Велика Британія
- Греція
- Данія
Вакцинація/тест та додаткові вимоги після прибуття
- Грузія
Куди українцям заборонено в'їзд?
- Італія
- Мальта
- Білорусь
- Сан-Маріно