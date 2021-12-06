Новий карантин та все менше хворих: розповідаємо про COVID-ситуацію в Україні

В Україні зафіксовано 4478 нових випадків коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсьогодні в Україні серйозно посилюють правила карантину – нові обмеження переважно стосуються невакцинованих українців. Водночас, кількість хворих за останню добу найменша за майже 2,5 останніх місяці.

Новини "Сьогодні" розповідають найголовніше про COVID-ситуацію в Україїні.

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Статистика коронавірусу

За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

При цьому госпіталізовано – 1 660 людей, померли – 239, одужало – 9 082 людини.

Найменше хворих з кінця вересня

Востаннє меншу кількість нових випадків за добу фіксували майже 2,5 місяці тому – 27 вересня виявили 3007 нових хворих. З того дня показники захворюваності стрімко зростали.

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Свого піку вони досягнули 4 листопада – тоді за добу 27 377 хворих на коронавірус. Останнім часом статистика пішла на спад, ситуація нормалізується.

Кількість захворювань в регіонах за 5 грудня:

м. Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новий карантин

З 6 грудня в Україні почали діяти нові карантинні правила.

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Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Таким чином нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.

Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.

Деякі "жовті" сертифікат вже не діють

Важливо, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

"Помаранчева зона"

Полтавська область

"Жовта зона"

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

Закарпатська область

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