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Новий карантин та все менше хворих: розповідаємо про COVID-ситуацію в Україні

Інна Собора
6 грудня, 09:05
За останню добу зафіксували найменше нових хворих з кінця вересня

В Україні зафіксовано 4478 нових випадків коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсьогодні в Україні серйозно посилюють правила карантину – нові обмеження переважно стосуються невакцинованих українців. Водночас, кількість хворих за останню добу найменша за майже 2,5 останніх місяці.

Новини "Сьогодні" розповідають найголовніше про COVID-ситуацію в Україїні.

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Статистика коронавірусу

За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

При цьому госпіталізовано – 1 660 людей, померли – 239, одужало – 9 082 людини.

Найменше хворих з кінця вересня

Востаннє меншу кількість нових випадків за добу фіксували майже 2,5 місяці тому – 27 вересня виявили 3007 нових хворих. З того дня показники захворюваності стрімко зростали.

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Свого піку вони досягнули 4 листопада – тоді за добу 27 377 хворих на коронавірус. Останнім часом статистика пішла на спад, ситуація нормалізується.

Кількість захворювань в регіонах за 5 грудня:

  • м. Київ – 704;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 212;
  • Дніпропетровська область – 133;
  • Донецька область – 290;
  • Житомирська область – 296;
  • Закарпатська область – 60;
  • Запорізька область – 221;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Київська область – 202;
  • Кіровоградська область – 117;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 214;
  • Миколаївська область – 203;
  • Одеська область – 178;
  • Полтавська область – 218;
  • Рівненська область – 96;
  • Сумська область – 99;
  • Тернопільська область – 123;
  • Харківська область – 214;
  • Херсонська область – 20;
  • Хмельницька область – 80;
  • Черкаська область – 278;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новий карантин

З 6 грудня в Україні почали діяти нові карантинні правила.

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Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Таким чином нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.

Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.

Деякі "жовті" сертифікат вже не діють

Важливо, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

"Помаранчева зона"

  • Полтавська область

"Жовта зона"

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область
  • Закарпатська область

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