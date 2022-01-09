Новий символ року: чого нам чекати від Тигра (відео)

Цей рік відкриє багато можливостей

Офіційний Новий рік відгуляли, а тепер готуємося зустрічати рік Тигра за китайським календарем. Покровитель 2022 року, енергійний та норовливий, цінує тих, хто вміє домагатися свого.

Кореспондентка "Сьогодні" Ольга Михалюк дізналася, що нам принесе рік Тигра.

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У засновника зоопарку Михайла Пінчука три тигри. Бенгальський – Шерхан, і амурські – Шуша та Піфагор. Характери, запевняє власник звіринця, різні, як і в людей. Єдине, що спільне, – приручити тигра майже неможливо.

Михайло розповідає, що коти чи гепарди, якщо з ними дружать і їх годують, сприймають людину добре, а з тиграми це неможливо. Бо вони вільні тварини і більше люблять свободу.

Які вони – люди, народжені у рік Тигра?

Саундпродюсер, актор, учасник гурту ТНМК Олег Михайлюта не любить дивитися на тигрів у загорожі. Відчуває, як їм важко в неволі й під примусом. Музикант і сам Тигр за східним гороскопом.

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Та в природних умовах тигр доброзичливий, хоч і має полювати. Музикант пророкує щасливий рік для всіх. Тигр взагалі буде всім радий. Бо він – благородна тварина.

Тому всім знакам зодіаку можна бути спокійним. Любов нарешті прийде до них. Михайлюта припускає, можуть бути й сюрпризи. Саме в рік Тигра у Михайлюти народився син.

"Два альфа-самці, він такий, зі стрижнем. Але мені це дуже подобається, я намагаюся не те що не зламати, а навпаки, підтримати. Щоб він і надалі почувався добре", – говорить музикант.

Тигри за гороскопом – творчі та обдаровані люди, кажуть астрологи. Часто це актори, співаки, художники, архітектори. Вони не агресивні, але оборонити себе вміють. Не терплять лицемірства. Вони пристрасні та щедрі. За багатством не женуться, але люблять сите і красиве життя.

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Для кого рік стане успішним?

Цей рік буде успішним для тих, хто вміє керувати своїми емоціями, для тих людей, які вміють планувати, виважено приймають рішення, говорять астрологи. І, звісно, рівномірно, збалансовано розподіляють свої ресурси.

Рік відкриє багато можливостей для тих, хто готовий "спіймати удачу за хвіст".

"Саме життя запитує у нас: а чи гідні ми, а чи відповідаємо ми цим щасливим шансам, результатам? Не можна сказати, що це буде дуже легко, спокійно, ми можемо й отримувати, але потрібно показувати, що ми здатні та готові досягати мети, робити найкраще з можливого", – сказала астропсихолог Лариса Васильєва.

Початок року і весняні місяці – найвдаліший час для водних знаків зодіаку, далі естафета успіху перейде до вогняних знаків і триватиме до кінця осені. А ось решті пощастить вже ближче до кінця року.

Коли настане рік Тигра 2022

Початок китайського і європейського років відрізняється. Це пояснюється тим, що дата східного Нового року непостійна і прив'язана до місячного циклу.

Зокрема, китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.

На відміну від традиційного європейського, який щорічно відзначають 1 січня, рік Чорного Водяного Тигра настане рівно за місяць, 1 лютого 2022 року, о 7-й годині 45 хвилин за київським часом. А триватиме рік Тигра до 21 січня 2023 року.

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