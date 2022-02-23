"Ну пи*дець! Що за х*йня?": депутат прийшов на "розбірки" до Корнієнка (відео)

Депутати Верховної Ради. Фото: колаж "Сьогодні"

До мережі потрапило відео розмови двох членів партії "Слуга народу" – народного депутата Дмитра Люботи та віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. На ньому політики обговорюють голосування за санкції проти РФ, використовуючи нецензурну лайку.

Про це повідомляє Інсайдер UA.

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На відео народний депутат звертається до віцеспікера Корнієнка: "Ну п*здець. Мені дзвонять із "Суспільного", кажуть, чого не голосував, що за х*йня?" Той відповідає також питанням: "А чого ти не голосував?" На що Любота каже: "Ну, за санкціями! У мене не зарахувався".

Увага! На відео є ненормативна лексика

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Зазначимо, за санкції проти РФ не голосували від "ОПЗЖ":

Михайло Макаренко,

Олександр Колтунович,

Василь Німченко,

Юрій Бойко,

Віталій Борт,

Сергій Дунаєв,

Юлій Іоффе,

Володимир Кальцев,

Дмитро Ісаєнко,

Ігор Кисильов,

Олександр Лукашев,

Федір Христенко.

Від "Слуги народу" не голосували:

Анатолій Гунько,

Олексій Ковальов,

Дмитро Любота ,

, Ольга Савченко,

Олександр Трухін,

Павло Халімон.

Від партії "Голос": Леся Василенко; "Довіра": Микола Люшняк, Сергій Шахов; Позафракційні: Вадим Новінський, Сергій Магера.

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Пізніше "слуга" Дмитро Любота на своїй сторінці у Facebook заявив, що він голосував за санкції проти РФ, але його голос нібито не зарахувався.

"Але мій пульт чомусь не спрацював, тому у відповідності до Регламенту Верховної Ради України Я написав відповідну заяву, щоб врахували мій голос "ЗА" у поіменному голосуванні про проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№7064) в цілому", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми РФ.

Також нагадаємо, Австралія вводить санкції щодо Росії через визнання "ЛДНР".