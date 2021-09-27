Життя в "червоній" зоні карантину: чи пустять в магазин без вакцинації?

Для магазинів будуть здійснювати свою діяльність обмеження / Колаж "Сегодня"

При переході України в "червону" зону карантину продуктові магазини продовжать свою роботу. Для них будуть діяти відповідні обмеження, але умови обов'язкової вакцинації відвідувачів поки вводити не планують.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, пише "РБК-Україна".

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" Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування – вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження за кількістю людей, які одночасно перебувають у приміщенні. Але вимога про вакцинацію на них поки не поширюється ", – стверджує Ігор Кузин.

Ухвалення такого рішення може суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.

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" Швидше за все, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють в сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, швидше за все, не буде ", – додав Кузін.

По Києву вже поширюються чутки, де викладачів столичних вузів і шкіл підштовхують до вакцинації. Невакцинованим погрожують позбавленням премій до Дня вчителя, всіляких доплат і навіть лякають звільненнями. Але як виявилося – це зовсім не чутки. В одному із закладів профтехнічної освіти столиці вчителів і майстрів поставили перед фактом – негайно пройти вакцинацію. В іншому випадку керівництво погрожує позбавити викладачів премій і доплат.

Схожа ситуація була в Одесі. Там студентів, які живуть в гуртожитках, змушували вакцинуватися від коронавируса. В іншому випадку їх будуть виселяти.

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