Потрібно евакуюватись? У Мережі розповсюджують фейкові накази від міністерств

На фейкових наказах є підписи міністрів / Колаж "Сьогодні"
До лікарень та навчальних закладів України розсилають накази про евакуацію. Проте міністри заявляють, що це все фейк.
Про це повідомляють глава МОН Сергій Шкарлет і голова МОЗ Віктор Ляшко.
Навчальні заклади
У соцмережах розповсюджується фейковий наказ Міністерства освіти. У ньому йдеться про те, щоб вжити заходів мобілізації та підготувати до евакуації майно вищих навчальних закладів.
Сергій Шкарлет підтвердив, що документ є несправжнім.
"Усі навчальні заклади працюють у звичайному режимі. Накази, що діють, публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки" , – написав Сергій Шкарлет.
Установи охорони здоров'я
Схожий наказ з'явився у Мережі та від Міністерства охорони здоров'я. Там зазначено про евакуацію з лікарень Києва, Львова та інших міст.
Проте Віктор Ляшко попереджає, що усі заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі.
"Заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам" , – написав Віктор Ляшко.
Бойовики видали черговий фейк про ЗСУ
Бойовики вигадали черговий фейкпро ЗСУ. Нібито українські війська обстріляли Донецьк із реактивної установки БМ-21 "Град". Про це повідомляють лише окупаційні та російські ЗМІ.
Тим часом у штабі ООС розповіли про десятки обстрілів бойовиків. Станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.