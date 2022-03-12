Потрібні такі санкції, щоб кожен солдат РФ знав ціну пострілу – Зеленський звернувся до італійців (відео)

Володимир Зеленський закликав європейців допомогти Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські війська тримають в облозі українські міста. Вони намагаються знищити їх. Потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні до італійського народу.

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Жорстоке вторгнення Росії

"Вітаю усіх друзів України! Вітаю усіх друзів Європи! Усіх друзів свободи! Я знаю, що вас сьогодні більше ста тисяч. Більше ста тисяч на площах різних міст. Ми, українці, вдячні за це. І я прошу зараз кожного з вас на кожній площі запамʼятати одне число... 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам, що це означає для нашого життя, для кожного з нас. Розкажу усім ста тисячам і мільйонам, які нас ще почують", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна переживає страшну війну. Європа не бачила такої війни з часів Другої світової. Україна не починала цієї війни. За словами президента, це жорстоке і цинічне вторгення Росії.

"Це війна проти українського народу – проти мирних і щирих людей. Яких ви, я впевнений, дуже добре взнали за роки нашої незалежності. Взнали і побачили, що ми з вами – дуже схожі. Однаково цінуємо свободу. Однаково цінуємо рівність. Однаково хочемо жити. Однаково хочемо тільки найкращого, самого світлого для наших дітей, для наших родин. Але зараз ми з вами живемо не однаково. Зараз, коли триває війна. І коли в ній загинули тисячі людей! І коли в ній загинули вже 79 дітей", – додав Зеленський.

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Надія на мирне життя

"Я впевнений, у кожного і кожної з вас є фотографії ваших рідних. На робочому столі. Або вдома. Або просто в телефоні, щоб можна було подивитись, коли серце цього просить. Фотографії дітей, фотографії батьків. Фотографії коханих. Ми навіть цього не усвідомлюємо, але завжди знаємо, що ці фотографії – вони не останні. Бо ми віримо, що побачимо ще, як житимуть ті, хто нам найдорожче. Побачимо, як наші кохані щасливі. Як ростуть наші діти. Як вони дорослішають. Як підуть в університет. Як працюватимуть. Як у них будуть свої діти. Як потім ми будемо гратись з нашими онуками. Як будемо зустрічати їх зі школи. Вечеряти разом", - сказав Зеленський.

Він додав, що кожна людина з мільйонів живе такою надією. Надією на мирне життя, на нові фотографії, спогади, миттєвості щастя, яких зараз позбавлена Україна.

"Ми з вами – поки триває війна – у принципово різних умовах. Коли ви можете бути впевнені, що вас і ваших близьких чекає ще довге майбутнє. Нормальне майбутнє. А для нас – те, що в нас є, – може бути востаннє. Просто востаннє. Сьогодні і більше ніколи. Як у 79-ти українських дітей. 79-ти українських родин, зуйнованих цією війною, вторгненням Росії. 79 родин, які втратили найцінніше, але які все ще змушені боротися", – заявив Зеленський.

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Він додав, що Україна змушена зібратися і вижити, і воювати.

"І що ми повинні зробити... Ми всі – український народ... І ви – європейці... Щоб це число 79 хоча б не змінилось, хоча б не зростало. І щоб Європа не забула Україну-79", – додав Зеленський.

Українські міста в облозі

Російські війська тримають в облозі українські міста. Вони намагаються знищити їх.

"Уявіть це! Цілі міста! У 2022 році! В Європі. Наш Маріуполь, найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря, у повній блокаді. Його обстрілюють цілодобово. Російські війська скидають на нього авіабомби, бʼють ракетами. Вони розбомбили у Маріуполі навіть пологовий будинок і дитячу лікарню..." – сказав Зеленський.

За його словами, це ненависть до усього живого.

Російські війська вбивають дітей і ще руйнують пологові будинки й дитячі лікарні.

"Для чого? Щоб українки навіть не народжували? І це по всій нашій країні. По всій Україні, яка страждає від російського вторгнення. Вони зруйнували вже десятки лікарень. Сотні шкіл, дитячих садочків. Вони руйнують університети. Повністю знищують житлові квартали – килимовим бомбардуванням. Уявіть, що це таке! І як в цьому вижити?" – заявив президент України.

Він додав, що українці не можуть знайти спокій навіть у церкві, бо російська авіація бомбардує навіть церкви.

"Навіть площі... Такі ж площі, як ваші... Де ви мене зараз слухаєте. Як бомбили площу у нашому місті Харків. Площу Свободи. Це найбільша площа Європи. Яка нічим не відрізняється від ваших площ. Окрім того, що вона зруйнована. Зруйнована російським ракетним ударом", – сказав Зеленський.

Допомога Європи Україні

Зеленський запитав, як Європа може допомогти Україні.

"Я формулюю питання інакше, а саме: як Європа може допомогти собі? Бо це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами обʼєднують. Проти нашого уміння жити. Жити, а не вбивати, як російські військові на нашій землі. Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо. А вони убивають. Ми – 79 життів. А вони – 79 смертей", – сказав Зеленський.

Він заявив, що потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей. Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя.

"Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни. Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79 дітей і тисячі дорослих! Тисячі за 17 днів..." – сказав Зеленський.

Він додав, що для України надважливо бути у Європейській спільноті, але це також важливо для Європи, бо це її посилить і зупинить війну назавжди.

Війна за свободу

За словами Зеленського, це доведе, що 79 життів, які були забрані у війні за свободу, не втрачені марно. Що вони живі серед нас і серед інших дітей України та Європи, які зможуть бути вільними, зможуть мріяти і просто жити у мирі.

"І не боятись, що їх можуть вбити. І не шукати, де найближче укриття від авіабомб. Як не шукаєте ви – кожен зі ста тисяч на площах європейських міст, які мене зараз слухають. І як мільйони, які почують. Почують про Україну-79. Про Україну-2022. Про Україну, яка прагне до миру. І про Європу, якій час обирати. Обирати Україну. Заради миру! Слава Україні!" - сказав Зеленський.

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