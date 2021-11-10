Хмарно та холодно: погода в Україні на 10 листопада (карта)

Протягом дня в Україні опадів не очікується/Колаж: Сьогодні
У середу, 10 листопада, на всій території України очікується невелика хмарність. Водночас українцям варто чекати на морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня в Україні опадів не передбачається. Вітер на заході та півночі — південний, 3-8 м/сек. На сході та півночі — північний, 3-8 м/сек. Очікується холодна погода.
На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від +6 до +10 градусів. На сході прогнозують 3-5 градуси тепла.
У північних регіонах очікується +3-7 градусів. На півдні — 4-7 градусів тепла.
У Києві без опадів, +3-5 градусів.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.
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