Хмарно та холодно: погода в Україні на 10 листопада (карта)

Протягом дня в Україні опадів не очікується/Колаж: Сьогодні

У середу, 10 листопада, на всій території України очікується невелика хмарність. Водночас українцям варто чекати на морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні опадів не передбачається. Вітер на заході та півночі — південний, 3-8 м/сек. На сході та півночі — північний, 3-8 м/сек. Очікується холодна погода.

На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від +6 до +10 градусів. На сході прогнозують 3-5 градуси тепла.

У північних регіонах очікується +3-7 градусів. На півдні — 4-7 градусів тепла.

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У Києві без опадів, +3-5 градусів.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.

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