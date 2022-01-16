Хмарно, опадів не буде: погода в Україні на 16 січня (мапа)

У країні буде переважно без опадів. Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні у неділю, 16 січня, буде хмарною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
У країні буде переважно без опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер західних напрямів, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° до 2° тепла.
Жителям східних, центральних та північних областей слід очікувати на морози, хоч і невеликі. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.
А у Києві в неділю, 16 січня, прогнозують -1…+1 градус. Опадів також не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.
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