Звернення Зеленського через визнання Росією "ЛДНР" – онлайн

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після того, як Росія визнала своїх маріонеток із фейкових "ЛДНР" та пообіцяла військову допомогу бойовикам.

Це друге звернення Зеленського за останню добу. Раніше Зеленський повідомив, що розгляне можливість розриву дипвідносин із Росією . Відповідне подання подав Зеленському МЗС України. Також не виключено запровадження воєнного стану у Донецькій та Луганській областях. Військовий стан на території всієї України зараз не розглядається.