Обстріли дітей у садках та дитбудинках. Україна передасть у Гаагу матеріали злочинів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що РФ має відповісти за свої злочини / Фото: Колаж: Сьогодні

Атаки російських військових на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", – розповів міністр у Twitter.

Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі

Один зі снарядів потрапив в дитячий будинок.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі Україна 24.

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"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, від, ймовірно, систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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