Обстріли дітей у садках та дитбудинках. Україна передасть у Гаагу матеріали злочинів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що РФ має відповісти за свої злочини / Фото: Колаж: Сьогодні
Атаки російських військових на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", – розповів міністр у Twitter.
Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі
Один зі снарядів потрапив в дитячий будинок.
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі Україна 24.
"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, від, ймовірно, систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Ситуація в Україні
- У Вінниці затримали диверсанта з Росії, який підклав бомбу у підземному пішохідному переході.
- Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили в бій з МВС. Гончаренко розповів, що двоє диверсантів намагаються втекти. Проте не вдасться, бо їх шукає вся громада.
- У Харкові снаряд Російської Федерації потрапив у житловий будинок у спальному районі.
- До того ж, мер міста Маріуполь заявив, що наші війська знищили колону з 22 російських танків, що йдуть з Павлополя.