Окупанти обстріляли село під Сумами: як воно виглядає зараз (фото)

Село Веретенівка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сумах на вулицях міста точилися бої, активно працювали диверсійні групи росіян. У селі Веретенівка після артобстрілу приватні будинки розбомблені, пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Фото: Алеся Боровик, "Сьогодні"

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Фото: Алеся Боровик, "Сьогодні"

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Крім того, за даними Сумської військової адміністрації на місто Суми з південного сходу насувається велика колона техніки супротивника.

"Зі сторони Хімпрому (Сумихімпром – велике підприємство на околиці міста – Ред.) на місто суне велика колона ворожої техніки! Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!" – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли у полон військового Російської Федерації.

Також нагадаємо, як виглядають Суми зараз.