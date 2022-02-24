Черги на заправках та паніка: люди масово виїжджають з українських міст (фото, відео)

На дорогах величезні затори/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після заяви президента Росії Володимира Путіна про військову операцію на території України, а також масових обстрілів, люди почали залишати постійні місця проживання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Київська область та Київ

Відколи почалися обстріли, відтоді люди масово почали тікати з Київської області та та зі столиці. На заправках та автодорогах утворились величезні черги.

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Затори у столиці/Фото: "Сьогодні"

Харків

На заправках у Харкові автомобілі вистроїлися в чергу за пальним. Ймовірно, після цього люди виїжджатимуть з міста.

Вінниця

У Вінниці утворилися величезні черги автомобілів за бензином.

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Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провестивійськову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".

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