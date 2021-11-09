Чергове вбивство українця за межами країни та новий інцидент на знімальному майданчику "Іржі" — головні новини за ніч

У Чехії досі залишається на свободі вбивця українця, а на знімальному майданчику "Іржі" світлотехніка вкусив отруйний павук/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Чехії помер українець, якого жорстоко побив охоронець клубу

У Чехії після побиття охоронцем клубу помер 42-річний українець. Майже місяць він перебував у реанімації і не приходив до тями. Охоронця не затримали. Він продовжує працювати у клубі.

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Врятувати життя чоловіку не вдалося/Колаж: "Сьогодні"

Газету Kyiv Post закрили через Зеленського – журналісти

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що звільнення журналістів Kyiv Post та зупинення роботи газети пов'язане з діями Офісу президента Володимира Зеленського. За його словами, ймовірно, влада натиснула на власника видання з метою змінити інформаційну політику ЗМІ.

Журналісти звинуватили президента у тиску на ЗМІ

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Дістав пістолет за прохання вдягнути маску: у Дніпрі чоловік погрожував зброєю у супермаркеті

У Дніпрі відвідувач супермаркету дістав пістолет після прохання вдягнути маску. Інцидент стався 7 листопада у супермаркеті на вулиці М. Лисиченко. Чоловіка попросили одягнути маску, проте той відмовив і дістав пістолет. Охоронці магазину затримали порушника та передали правоохоронцям.

Чоловіка затримали та передали правоохоронцям/Колаж: "Сьогодні"

Містика чи випадковість? На місці зйомок "Іржі" знову трапилася біда

На місці зйомок фільму "Іржа", ще нещодавно актор Алек Болдвін випадково вбив кінооператорку Галину Гатчинс, знову сталася НП. Світлотехніка Джейсона Міллера вкусив отруйний павук.

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