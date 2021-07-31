Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)

Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. Фото: скріншот
У Черкасах група байкерів з Одеси, які здійснювали щорічний тур по Україні, напала на молодих чоловіка і жінку. Після цього мотоциклісти накинулися на автомобіль пари і розгромили його.
Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі Х**вая Одеса.
За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.
"Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, викрикуючи лайку, плювали на машину, били машину ногами і ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків", – сказала дівчина.
Після того як мотоциклісти розправилися з молодими людьми, вони "переключилися" на їхній автомобіль. Використовуючи ланцюг і бити, вони розгромили транспортний засіб.
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"Ми відірвалися, викликали поліцію, і щойно зібралися писати протокол, байкери почали їхати в бік Соснівки, побачили нас, показали пальцем і швидко налетіли", – додала вона.
Внаслідок постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, у обох струс мозку.
Що кажуть в поліції
Правоохоронці підтвердили "Сьогодні", що такий конфлікт між водієм Mazda і байкерами в Черкасах був.
"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", ми з'ясовуємо також і те, хто провокував", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.
Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині. У МВС відреагували.
Також нагадаємо, в Одесі поліцейські влаштували бійку з водієм через парковку.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
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