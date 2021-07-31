Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)

За словами постраждалих, причиною конфлікту стало те, що вони перелаштувалися перед довгим рядом байкерів, які йшли тією ж трасою

Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. Фото: скріншот

У Черкасах група байкерів з Одеси, які здійснювали щорічний тур по Україні, напала на молодих чоловіка і жінку. Після цього мотоциклісти накинулися на автомобіль пари і розгромили його.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі Х**вая Одеса.

За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.

"Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, викрикуючи лайку, плювали на машину, били машину ногами і ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик як захист, коли вони затискали нас з усіх боків", – сказала дівчина.

Після того як мотоциклісти розправилися з молодими людьми, вони "переключилися" на їхній автомобіль. Використовуючи ланцюг і бити, вони розгромили транспортний засіб.

Читайте також:

У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалу

"Ми відірвалися, викликали поліцію, і щойно зібралися писати протокол, байкери почали їхати в бік Соснівки, побачили нас, показали пальцем і швидко налетіли", – додала вона.

Внаслідок постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами та забоями, у обох струс мозку.

Що кажуть в поліції

Правоохоронці підтвердили "Сьогодні", що такий конфлікт між водієм Mazda і байкерами в Черкасах був.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", ми з'ясовуємо також і те, хто провокував", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині. У МВС відреагували.

Також нагадаємо, в Одесі поліцейські влаштували бійку з водієм через парковку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: