Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикмети

Для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет, у тому числі і по Сонцю й Місяцю

Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань стверджує, що народні прикмети з прогнозування погоди дійсно працюють. Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

За його словами, для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет.

"Всі народні прикмети працюють! Але прогнозувати погоду за ним непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: за Сонцем, за Місяцем, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить, десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля", – розповів Горбань.

Леонід Горбань – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги

Народний синоптик дав прогноз погоди на серпень - каже, в Україні буде сухо і спекотно, але в кінці місяця можливі зливи.

- каже, в Україні буде сухо і спекотно, але в кінці місяця можливі зливи. Восени Горбань прогнозує два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні.

два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні. А ось взимку синоптик обіцяє крижані дощі, люті морози і снігові бурани, але не обійдеться з без потепління, причому відразу після Нового року.