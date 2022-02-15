Одним абзацом. Все, що треба знати про масштабну хакерську атаку на Україну

Деякі ресурси й досі не працюють/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, Україна потерпає відмасштабної хакерської атаки. Не працювали сайти важливих відомств та банківські застосунки.

Що відомо про масштабну хакерську атаку?

Все почалося з проблем у мобільному додатку "Приват24". Спостерігалися труднощі з входом. Більшість користувачів не могла завантажити програму протягом кількох годин. Тоді й з'явилася інформація, що це можлива хакерська атака на ПриватБанк. Згодом у банку повідомили, що наслідки атаки усувають. Станом на 20:00 "Приват24" працює. Масштабний збій стався і в Ощадбанку. Застосунок банку припинив свою роботу на певний час. Користувачі "Ощад24/7" не могли зайти в кабінет користувача. Їм надходило сповіщення про помилку. За словами деяких українців, ні каси банку, ні термінали, ні банкомати не працювали з ранку до обіду 15 лютого. Пізніше в Ощадбанку підтвердили, що була здійснена DDoS-атака. У пресслужбі стверджують, що наразі уповільнена робота програми. Про масштабний збій у роботі банку повідомили ще вдень, коли клієнти масово скаржилися у соцмережах. З чим саме це було повʼязано та термінів повного усунення проблем, не уточнили. Крім застосунків українських банків, не працювали й важливі сайти — Міністерства оборони та Збройних сил України. Вдень 15 лютого сайт Міністерства оборони України не відкривався. Отримати доступ до нього було не можливо, навіть якщо декілька разів оновити сторінку. У Міноборони сайту "Сьогодні" повідомили, що з'ясовують причину збою. Тоді ж одну з попередніх та одночасно несподіваних версій того, чому "ліг" сайт Міноборони, назвали наші джерела в Кабміні: останніми днями на цей ресурс "багато візитів" через зовнішньополітичну ситуацію. Слідом за сайтом Міноборони перестав працювати й портал Збройних сил України. Під час переходу на головну сторінку з'являлося повідомлення "Не вдається отримати доступ до сайту" та "Перевищено час очікування відповіді від сайту". Центр інформаційної безпеки при РНБО підтвердив інформацію про масштабну DDoS-атаку. Станом на 20:00, якщо переходити на сайт Міністерства оборони, можна бачити повідомлення, що ресурс перебуває на технічному обслуговуванні. Сайт ЗСУ теж не працює. Увечері стало відомо, що робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації кібератаки та протидії їй.

Реклама

Читайте також