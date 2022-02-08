Одним абзацом. Все, що треба знати про побиття радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі

Зураба Адеїшвілі після побиття госпіталізували/Фото: колаж: Ministry of Justice of Georgia/"Сьогодні"

У Києві невідомі на вулиці побили радника генерального прокурора України Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі. Чоловіка госпіталізували.

Все, що треба знати про напад на радника генпрокурора

Інцидент стався у понеділок, 7 лютого. На Зураба Адеїшвілі напали прямо посеред вулиці. У поліції напад підтвердили, але водночас прізвища потерпілого не розголошують. Попередньо встановлено, що до чоловіка підійшли чотири особи. Вони почали його бити, а потім втекли. Після цього на місце викликали медиків, потерпілого госпіталізували. Поки що цю подію зареєстрували у Печерському районі. Правоохоронці розшукують винуватців інциденту. В якому стані потерпілий, у поліції не кажуть. На напад відреагувала Ірина Венедіктова — жодних подробиць вона теж не повідомила, лише зазначила, що Адеїшвілі — сильна людина. Зураб Адеїшвілі в Україні з 2014 року. До того він проживав і працював у Грузії. Був міністром юстиції за часів президентства Міхеїла Саакашвілі. Чи пов'язаний напад із його колишньою роботою — з'ясовують у поліції.

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