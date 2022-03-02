Офіцери російського ОМОНу прозріли в Україні – шокуючий брифінг у Києві

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Полонені офіцери російського ОМОНу дали прес-конференцію у Києві, на якій заявили, що їх обманювали історіями про "українських нацистів".
"Коли ми в Росії знаходилися, у засобах масової інформації йшлося в основному про те, що на території України панує фашистський режим, що націоналісти і нацисти захопили владу у свої руки, що звичайним людям треба позбутися цього, умовно кажучи, "ярма", – розповів російський підполковник Дмитро Астахов.
За словами полоненого, вони "сумнівалися, до кінця не розуміли ситуацію".
"Я особисто для себе, коли ми тільки сюди зайшли, подивився виступ ваших професійних боксерів – Усика та Ломаченка, це мої герої. Ці люди готові взяти до рук зброю, вони кажуть – ми вас сюди не кликали. І мені стає соромно, що ми прийшли на територію України", – заявив Астахов.
Його підтримав омоновець Євген Спиридонов:
"Говорять про "хірургічні втручання" ракетних підрозділів, які десь знищують військові частини – це все неправда. Щоночі чути сирени. Лягаєш спати і молишся, щоб снаряд не прилетів у тебе. Тут такі самі люди, всі хочуть жити – діти, матері. Хотілося б, щоби припинили ці авіаудари".
Старший сержант поліції РФ Євген Плотников розповів про підготовку до війни:
"Як усвідомили пізніше, підготовка до війни з Україною здійснювалася заздалегідь – ще влітку 2021 року. Також збирали навчання, всі підрозділи Росгвардії – ОМОН, СОБР та Збройні сили. Також до цього складу входили підрозділи з Чечні та Дагестану".
ООН вимагає від Росії припинити війну
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська.
За проголосувала 141 держава. Такий результат зустріли оплесками.
Проти були п'ять разом із Росією. До її "антиукраїнської коаліції" увійшли Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.