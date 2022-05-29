Обмеження продажу цукру та солі, День Києва та інші важливі події 29 травня

Столиця зустрічає День Києва в умовах воєнного стану, а високі ціни не зупинили українців, які скуповують цукор та сіль. Колаж "Сьогодні"

Щороку останньої неділі травня столиця України відзначає День Києва. Крім того, у супермаркетах почали обмежувати продаж солі та цукру.

Столиця України відзначає День Києва

Щороку останньої неділі травня столиця України відзначає День Києва. Фіксованої дати свято не має, цього року воно випадає на 29 травня, а святкування відбувається в умовах воєнного стану. Датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь першого з них і назвали місто, а імена інших увічнили назви вулиць, гір і кварталів міста. На честь сестри назвали річку.

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Свято, присвячене столиці України, не святкували до 1980-х років. 1982 року Києву виповнилося 1500 років. Цю подію відзначили масштабними заходами, але потім про відзначення знову забули.

У Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на коксохімічному заводі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Внаслідок вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, яка шкода це завдасть окупантам.

Kalush Orchestra, Beissoul & Einius та інші. У Берліні та Києві пройде благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine

У неділю, 29 травня, одночасно у Берліні та Києві пройде другий благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

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Мета телемарафону — зібрати кошти для закупівлі медичного обладнання для охорони здоров'я, які надають допомогу пораненим та постраждалим цивільним та військовим у результаті війни. Збір коштів проходитиме через глобальну фандрейзингову платформу UNITED24, а всі донати будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров'я.

В Україні обмежили продаж цукру та солі

У супермаркетах почали обмежувати продаж солі та цукру. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Наприклад, один з великих супермаркетів відпускає не більше 5 кілограмів цукру в одні руки, солі – не більше двох пачок.