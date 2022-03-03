Окупантам "позносило башні": у ЗСУ показали розгромлену техніку РФ (фото)

Ось так виглядає армія окупантів після бою із ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині так, що від неї залишилися лише гори обгорілого заліза. Відповідні фото показали військові 93-ї бригади ЗСУ "Холодний яр".

Реклама

На фото можна побачити, що з танків позлітали башти після ударів української армії.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото – колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих жителів. Не доїхали 20 км", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Знищена російська техніка. Фото: facebook.com/93OMBr

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень тримає оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – до ударів по мирному населенню. Наприклад, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

Реклама

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.