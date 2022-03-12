Окупанти деморалізовані та змінюють тактику – Генштаб ЗСУ

Російські війська зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію окупанти вимушені змінити тактику.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 18:00 12.03.2022.

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Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник неспроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо.

До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення.

"Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію російської федерації", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, з огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил російської федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів російської федерації.

"Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", – додали у Генштабі ЗСУ.

Також на Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

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"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумували у повідомленні.

Ситуація в Україні 12 березня