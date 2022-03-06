Окупанти "Градами" накрили ядерний об'єкт у Харкові – СБУ

Російські військові влаштували черговий обстріл у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові з реактивних систем залпового вогню "Град" здійснили обстріл територією Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління СБУ у Харківській області.

"У ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Слідчими РБ України у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури порушено кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).

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Ситуація у Харкові

Російські військові обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.

Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих жителів закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

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Ворожа ракета потрапила до Успенського собору Харкова, де ховалися люди. Лише дивом ніхто не постраждав.

Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БВВ), які часто називають пресою "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.