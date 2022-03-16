Окупанти хочуть використати форму пожежників для провокацій – ДСНС

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В Україні зафіксовані випадки, коли невідомі особи намагаються заволодіти форменим одягом Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

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Що відбувається

У ДСНС повідомили, що йдеться про одяг пожежників, який невідомі особи просять надати як благодійну допомогу.

"Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС. Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій!" – вказали в службі.

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Як зазначається, збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується лише через центральний офіс ДСНС:

"ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників! Просимо бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи!".

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ доповів про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня. Так, російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію.

Водночас завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

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