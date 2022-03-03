Окупанти мінують Херсон – голова ОДА

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Російські окупанти почали мінувати місто Херсон.

Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.

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Війська РФ зазнають втрат

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім своєю чергою повідомив, що російські війська, що окупували Херсон, зазнають великих втрат.

"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все, що стояло, і гелікоптери, і техніку, і ППО ворога. Це не може не тішити!" – зазначив Кім.

Херсонщині через агресора загрожує екологічна катастрофа

Через російських окупантів Херсонська область виявилася на межі екологічної катастрофи. Наразі знеструмлено найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївську" під обласним центром. Підвезти корм не можна. Там 3 млн курей, яких неможливо ні годувати, ні утилізувати.

Понад 30 українців загинули у Херсоні від рук окупантів

У Херсоні за два дні під час настання ворожих військ РФ загинуло понад 30 мирних жителів. Серед них – цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали в авто.