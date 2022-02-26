Окупанти обстріляли автобус під Харковом: 14 поранених, 1 загиблий

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На Харківщині російські окупанти на трасі Ізюм-Харків обстріляли пасажирський автобус із людьми.

Про це заявив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, повідомляє "Суспільне".

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Ситуація в Харкові

За словами голови Ізюмської РДА Степана Масельського, в результаті обстрілу автобуса під Волоховим Яром повідомляється про 14 поранених та одного загиблого.

Також у суботу, 26 лютого, у Харкові бомба впала прямо на зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, є загиблий.

"Щойно прямо перед нами на зупинці вибухнула бомба. Ми кинули тролейбуси і йдемо. Провід висить, один труп лежить", – розповів водій тролейбуса Олексій.

Крім цього, в Новій Водолозі, що на Харківщині, місцеві жителі знешкодили БТР за допомогою "коктейлів Молотова". Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна! Нова Водолага. Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР супротивника за допомогою коктейлю Молотова", – написав Геращенко.

Нагадаємо, в м. Бахмач Чернігівської області пройшла колона ворожої техніки. Місцеві жителі намагалися самостійно зупинити колону та переконати російських військових не рухатися у бік Києва.

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