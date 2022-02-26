Окупанти обстріляли околицю Маріуполя – є поранені та загиблі

Російські військові продовжують наступ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська піддали обстрілу місто Сартану. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.

Реклама

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Кількість поранених 26 лютого становить 58 осіб. Також було здійснено страшний обстріл у селищі Сартана. Кількість руйнувань та жертв поки що невідома, оскільки вогонь не припиняється.

25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-ма школа. Кількість поранених з кожним днем зростає.

Реклама

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили понад два десятки російських танків.

24 лютого у Маріуполі ввели комендантську годину з 22:00 до 6:00.