Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці – КМДА

Росіяни обстріляли Пуща-Водицю / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи", – йдеться у повідомленні.
На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.
Окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами
Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області застосували фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародними угодами. Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.
"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав Білошицький.
Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel ("Палючий купол"). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.
"Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", — зазначив Білошицький.
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