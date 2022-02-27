Окупанти обстріляли швидку на Полтавщині

Українські військові (фото Reuters)/Пошкоджена швидка (фото "Сьогодні")

У Полтавській області окупанти відкрили вогонь по кареті швидкої допомоги, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Між Гадяцькою та Сергіївською ОТГ обстріляли швидку, яка їхала на виклик.

Реклама

В результаті було поранено водія, його прооперували у лікарні Гадяча. Фельдшер отримав забої.

Під Херсоном війська РФ розстріляли швидку

На трасі УКРНДОЗ у Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав вогнепальне поранення.