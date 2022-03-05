Окупанти обстріляли Великодолинське під Одесою: фото, відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали удару по Великодолинському, що розташований на півдні від Одеси.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Країни".

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Обстріл селища

Зокрема, опубліковані фото наслідків нічного удару по Великодолинському:

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Також зазначається, що в селищі розбомбили будівлю станції стеження за ефіром:

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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України, але зазнають великих втрат. Ворог увів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу на Україну.

За даними ЗСУ, зі 117 укомплектованих та споряджених тактичних груп залишилося не більше шести, що не перебувають на території нашої країни.

Що відбувалося в Україні минулої доби?