Окупанти обстріляли Великодолинське під Одесою: фото, відео

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Російські окупанти завдали удару по Великодолинському, що розташований на півдні від Одеси.
Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Країни".
Обстріл селища
Зокрема, опубліковані фото наслідків нічного удару по Великодолинському:
Також зазначається, що в селищі розбомбили будівлю станції стеження за ефіром:
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України, але зазнають великих втрат. Ворог увів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу на Україну.
За даними ЗСУ, зі 117 укомплектованих та споряджених тактичних груп залишилося не більше шести, що не перебувають на території нашої країни.
Що відбувалося в Україні минулої доби?
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.