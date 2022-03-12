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Окупанти майже не просунулися в Україні, але били по Білорусі – як пройшов 16-й день війни

Тетяна Очеретяна
12 березня, 01:26
Російські військові провалили плани щодо наступу на території України, тому розпочали нові провокації – що розповіли у Генштабі

ВСУ стримують окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують наступальну операцію в Україні та обстріляли прикордонні населені пункти Копани, Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі. На щастя, ніхто не постраждав. Підступну операцію РФ провела, щоби втягнути у війну ще й Білорусь.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ з іншими силами оборони дають гідну відсіч російським загарбникам і завдають шкоди в живій силі та військовій техніці.

  • На Поліському напрямку наступальних дій із боку окупантів не було. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 11 березня окупанти намагалися перегрупуватися та відновити боєздатність.
  • На Сіверському напрямку ворог намагається наступати у напрямку сіл Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. Щоб заблокувати Чернігів із південно-західного боку, ворог хоче зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.
  • На Слобожанському напрямі ворог зосередив сили у районах Сєвєродонецька, Сватового, Куп'янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Проте поки що активного наступу там немає, окупанти переміщують резерви до Сум.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках війська РФ зосередилися на захопленні українських Маріуполя та Сєверодонецька.
  • На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж. Окремі підрозділи противника закріпилися в районах Степового, Щербаків та продовжують виконувати завдання біля міста Гуляйполе.

Крім того, окупанти за допомогою бомбардувальників Ту-95 випустили крилаті ракети повітряного базування по містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Для цього використовували не менше шести літаків та 10 крилатих ракет.

"Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги", – додали у Генштабі.

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Обстановка

  • За даними Міноборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення. власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – вчетверо довше, ніж ворог планував своє вторгнення.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує місто до можливого негативного сценарію.