Окупанти майже не просунулися в Україні, але били по Білорусі – як пройшов 16-й день війни

ВСУ стримують окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують наступальну операцію в Україні та обстріляли прикордонні населені пункти Копани, Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі. На щастя, ніхто не постраждав. Підступну операцію РФ провела, щоби втягнути у війну ще й Білорусь.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ з іншими силами оборони дають гідну відсіч російським загарбникам і завдають шкоди в живій силі та військовій техніці.

На Поліському напрямку наступальних дій із боку окупантів не було. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 11 березня окупанти намагалися перегрупуватися та відновити боєздатність.

наступальних дій із боку окупантів не було. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 11 березня окупанти намагалися перегрупуватися та відновити боєздатність. На Сіверському напрямку ворог намагається наступати у напрямку сіл Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. Щоб заблокувати Чернігів із південно-західного боку, ворог хоче зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.

ворог намагається наступати у напрямку сіл Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. Щоб заблокувати Чернігів із південно-західного боку, ворог хоче зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю. На Слобожанському напрямі ворог зосередив сили у районах Сєвєродонецька, Сватового, Куп'янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Проте поки що активного наступу там немає, окупанти переміщують резерви до Сум.

ворог зосередив сили у районах Сєвєродонецька, Сватового, Куп'янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Проте поки що активного наступу там немає, окупанти переміщують резерви до Сум. На Донецькому та Таврійському напрямках війська РФ зосередилися на захопленні українських Маріуполя та Сєверодонецька.

війська РФ зосередилися на захопленні українських Маріуполя та Сєверодонецька. На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж. Окремі підрозділи противника закріпилися в районах Степового, Щербаків та продовжують виконувати завдання біля міста Гуляйполе.

Крім того, окупанти за допомогою бомбардувальників Ту-95 випустили крилаті ракети повітряного базування по містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Для цього використовували не менше шести літаків та 10 крилатих ракет.

"Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги", – додали у Генштабі.

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