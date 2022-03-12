Окупанти майже не просунулися в Україні, але били по Білорусі – як пройшов 16-й день війни

ВСУ стримують окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти продовжують наступальну операцію в Україні та обстріляли прикордонні населені пункти Копани, Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі. На щастя, ніхто не постраждав. Підступну операцію РФ провела, щоби втягнути у війну ще й Білорусь.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ з іншими силами оборони дають гідну відсіч російським загарбникам і завдають шкоди в живій силі та військовій техніці.
- На Поліському напрямку наступальних дій із боку окупантів не було. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 11 березня окупанти намагалися перегрупуватися та відновити боєздатність.
- На Сіверському напрямку ворог намагається наступати у напрямку сіл Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. Щоб заблокувати Чернігів із південно-західного боку, ворог хоче зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.
- На Слобожанському напрямі ворог зосередив сили у районах Сєвєродонецька, Сватового, Куп'янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Проте поки що активного наступу там немає, окупанти переміщують резерви до Сум.
- На Донецькому та Таврійському напрямках війська РФ зосередилися на захопленні українських Маріуполя та Сєверодонецька.
- На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж. Окремі підрозділи противника закріпилися в районах Степового, Щербаків та продовжують виконувати завдання біля міста Гуляйполе.
Крім того, окупанти за допомогою бомбардувальників Ту-95 випустили крилаті ракети повітряного базування по містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Для цього використовували не менше шести літаків та 10 крилатих ракет.
"Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги", – додали у Генштабі.
Обстановка
- За даними Міноборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення. власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – вчетверо довше, ніж ворог планував своє вторгнення.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує місто до можливого негативного сценарію.