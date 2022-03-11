Окупанти викрали мера Мелітополя – Геращенко

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У Мелітополі групою окупантів був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Тільки, що у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", – повідомив радник голови МВС.

Обстановка у Мелітополі

У Мелітополі окупанти закликають містян дивитися російські новини. Людям роздали список російських телеграм-каналів, які, на їхню думку, слід читати. Проте українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити цим байкам.

Жителі міста вже кілька днів намагаються вигнати загарбників. 3 березня у Мелітополі проходив масштабний мітинг проти окупантів. Люди кричали їм: "Додому! Додому!". Також був плакат з легендарним написом: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

4 березня з прапорами України та криками "Ганьба!" у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів.

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Така ситуація не лише у Мелітополі. Дивіться відео, як армію РФ зустрічають в українських містах і відправляють кудись подалі.