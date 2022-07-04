Окупанти тремтять над Кримським мостом: як посилили його охорону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни всерйоз злякалися ймовірного ракетного удару по Кримському мосту. Тому вони посилили протиракетну оборону мосту баржами із кутовими відбивачами в районі арок. Про це повідомляє Україна Сьогодні".

За ідеєю, ці баржі повинні врятувати Кримський міст від ракет з лазерним та радарним наведенням.

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Пірамідальні відбивачі встановлені у районі острова Тузла на відстані 50-100 метрів від автомобільної частини мосту.

Через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а також на південь України.

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Удар мостом

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні неможливо.

Також російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. На цей раз причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервується через "бавовни", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає долю мосту в Криму. Про це він сказав у ефірі свого ток-шоу.