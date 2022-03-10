Окупанти не можуть воювати з ЗСУ, тому атакують мирних людей – Міноборони

Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ніхто у світі не вірив, що Україна встоїть проти армії окупантів та протримається так довго. Але наші військові не просто тримаються, а ще й переходять до контратак. Зараз це бачить весь світ і намагається осягнути зміни.
Про це Резніков сказав у відеозверненні.
За його словами, російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових зі всіх структур сектору оборони.
"Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених", – сказав Резніков.
Ситуація в Україні 10 березня
Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці.
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