Окупанти вбили мера Гостомеля

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Голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка було застрелено російськими окупантами.

Про це повідомляє у Facebook Гостомельська селищна рада.

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"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти... Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що через ситуацію "неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться".

Нагадаємо, 3 березня політолог Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook повідомив з посиланням на очевидців, що голова Гостомельської ОТГ загинув.

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"Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка. Про це мені повідомили очевидці. За їхніми словами, тварюки зайшли у двір його будинку і застрелили Юрія Ілліча", – повідомив Романенко.

Пізніше політолог написав, що йому зателефонував один із місцевих депутатів і сказав, що Юрій Прилипко живий.

Що відбувається у Київській області

Голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба напередодні розповів про ситуацію у Київській області. За його словами, бої велися в Бучанському районі, Макарові, Ірпені, Гостомелі.

"Ведеться вогонь по житлових будинках, цивільному населенню. Загарбник перешкоджає евакуації. Зараз у районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для безпечної евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги потрібен режим тиші", – додав Кулеба.

У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами. Найнебезпечніші напрями: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.