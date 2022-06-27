Окупанти вдарили по Полтаві та Кременчуку

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Росія знову обстріляла українські міста ракетами. Ураження зафіксовано у Кременчуці, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Він додав, що внаслідок удару є потерпілі.
"У Кременчуці влучання в цивільний об'єкт. На жаль, є постраждалі", — написав він.
Також чути вибухи у Полтаві та Полтавській області – це підтвердив мер міста Олександр Мамай, повідомляє Україна 24.
Дмитро Лунін пізніше повідомив, що не було інформації про влучання в Полтаві.
"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", — написав голова ОВА.
Ракетний удар по Києву
Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.
За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.
Одна з ракет поцілила в багатоповерхівку на Лук'янівці. Через це щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.
Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.