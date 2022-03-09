Окупанти у Бучі зривають евакуацію – заблокували 50 автобусів

Орки блокують транспорт для евакуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Житомирської траси у Стоянці окупанти зривають евакуацію мешканців Бучі, заблоковано автобуси. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради на сторінці у Facebook.

"Тривають переговори, щоб розблокувати рух транспорту. Про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", – йдеться у повідомленні.

Гуманітарні коридори 9 березня

В Україні 9 березня відкриваються гуманітарні коридори за декількома напрямками. Вони діятимуть з 9.00 до 21.00.

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Евакуація людей проводитиметься за такими напрямками:

Енергодар — Запоріжжя

Суми – Полтава

Маріуполь – Запоріжжя

Волноваха – Покровськ

Ізюм – Лозова

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Як проходитиме евакуація Бучі

Місцевих мешканців вивозитимуть на залізничний вокзал Києва. Виїхати зможуть лише жінки та діти. Перед будинком Бучанської міської ради будуть автобуси.