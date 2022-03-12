"Близько 1300": Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав орієнтовну кількість українських військових, які загинули у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії – більше 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло", – сказав президент.

Росіяни зазнають втрат

У вторгненні Росії на територію України було задіяно угруповання близько 200 тисяч осіб. Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб. Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

Він порахував втрати, користуючись даними України та даними закритих джерел у РФ.

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"Втрати агресора на ранок 14 дня війни: вбитими – 10 235 (регулярних сил) + 2400 (зі складу ПВК, що діють разом із ворогом) разом – близько 12 635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ). Пораненими – близько 35 000. Полоненими – близько 3000", – написав Аваков.

За його словами, втрати військових РФ становлять близько 50 635 осіб із 200 тис. військових.

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