Омбудсмен запропонував альтернативу вивченню російської мови у школах

Омбудсмен Тарас Кремінь запропонував посилити вивчення української мови, відмовившись від російської / Фото: Колаж: Сьогодні

Для відмови українських школярів від вивчення російської мови їхні батьки повинні звернутися до адміністрації закладу освіти з відповідною заявою. Замість російської вони можуть обрати, зокрема, українську мову, літературу чи історію.

Про це розповів на каналі "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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"Запропонувати замінити ту чи іншу дисципліну іншими предметами – це компетенція батьківського колективу. Для цього достатньо написати заяву від усіх батьків конкретного класу, бо в нас немає російськомовних шкіл, у нас є класи із мовами навчання. Потрібно написати батькам заяву на адресу адміністрації закладу освіти і запропонувати, яку з дисциплін вони хотіли б вивчати як варіативну. Скажімо, російська мова в багатьох школах замінена додатковими заняттями з інших іноземних мов – німецька, французька і будь-яка інша", – пояснив він.

Кремінь запропонував, щоб була збільшена кількість годин на історію України, українську літературу і вивчення української мови, оскільки "це одна з дисциплін, яка взята за основу при складанні зовнішнього незалежного оцінювання".

Омбудсмен додав, що "ніякого юридичного визначення поняття "російськомовне населення" не існує".

"У 2014 році воно виникло на хвилі російської агресії і трансформувалося в концепт так званого "російського світу", – підкреслив він.

Програму зарубіжної літератури також можуть переглянути

Омбудсмен Тарас Кремінь раніше наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

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За його словами, своє слово має сказати Міністерство освіти і науки, яке формує держполітику у цій сфері. Проте зараз із подібною ініціативою можуть виступити вчителі та батьки учнів.

Також він зазначив, що до кінця навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можуть відправити на простій.