Омікрон може бути останнім COVID-штамом? Лікарі відповіли (відео)

Медики нарешті заговорили про кінець пандемії. Нібито омікрон може стати останнім штамом, який спричинить таку хвилю захворюваності. Чи правда, що омікрон слабшає? Це з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Павлина Василенко.

Зайнятість ліжок

У Києві, попри значну кількість хворих на COVID-19, зайнятість ліжко-місць низька. У більшості лікарень взагалі немає пацієнтів із коронавірусом.

Реклама

Омікрон — останній штам?

Та омікрон все ж не дельта-штам, кажуть лікарі, — ускладнення трапляються рідше і здебільшого серед людей із супутніми хворобами або у невакцинованих.

"Раніше при дельта-штамі була залучена набагато більша кількість лікарень. Ми можемо опосередковано думати, що кількість тяжких форм менша, ніж через дельту, але не треба розслаблятися — їхня кількість, на жаль, зростає", — каже головний лікар Київської міської клінічної лікарні Олександр Іванько.

Лікарі з Південно-Африканської Республіки, де вперше зафіксували штам омікрон і пік захворюваності пережили у грудні, зробили гучну заяву: цей штам може бути останнім, і пандемії нарешті настане кінець. Українські вірусологи теж кажуть: коронавірус через природні мутації та вакцинацію втрачає свою вбивчу силу, омікрон витіснить дельту, попередні штами не повернуться, а нові будуть вже не такі небезпечні.

"Чи буде лише омікрон, чи ще якісь зміни відбудуться — це важко сказати. Я б не думала, що він останній, але він не буде змінюватись у бік більшої агресивності. Цього року, я думаю, до літа, ми загалом впораємось", — зазначила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко.

Омікрон слабший

Про те, що омікрон слабший і не такий агресивний, свідчать і цифри. У Київській школі економіки, де моделюють варіанти розвитку хвилі коронавірусу, зазначають: кількість госпіталізованих на третину менша, ніж було з попереднім штамом. Менша і смертність, але, прогнозують, вона все ж збільшиться, коли Україна вийде на пік захворюваності в лютому.

Реклама

"Це 45 тисяч виявлених випадків у середньому за добу, а за окрему добу ми очікуємо, що кількість виявлених випадків може сягнути до 55 тисяч. Очікуємо, що пік смертності буде на третину менший, ніж пік хвилі дельти", — каже керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Та розрахувати, коли ж закінчиться пандемія, математично неможливо. Не беруться прогнозувати швидкий кінець коронавірусу й ізраїльські лікарі, хоча в країні максимальна кількість вакцинованих. Наразі думають все ж пом'якшити карантинні заходи і дозволити ходити без масок, як це зробили в Британії.

"Немає сенсу в обмеженнях, коли є такий швидкий потік інфікованих. Якщо маски омікрон не стримують, то навіщо їх тоді носити?" — зазначив лікар Борис Бриль.

В Україні поки що обмежень не скасовують — маски, дистанція та COVID-сертифікати обов'язкові. Як надовго — залежить від того, як пройдемо хвилю омікрону.

Статистика COVID-19

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 4847, медпрацівників – 797.

Реклама

За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу – 29 726, додаткову – 684 особи, бустерну – 23 056 осіб.

Читайте також